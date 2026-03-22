Азербайджан увеличил объем инвестиций в эту страну

В 2025 году прямые инвестиции Азербайджана в Саудовскую Аравию составили 15,789 миллиона долларов США.

Как передает Day.Az со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 13,8 миллиона долларов или почти в 7,8 раза больше по сравнению с 2024 годом.

Доля инвестиций, направленных в Саудовскую Аравию, в общем объёме прямых иностранных инвестиций из Азербайджана в отчётном году составила 0,6%.

Отметим, что в 2025 году общий объём прямых иностранных инвестиций в экономику Азербайджана превысил 6,595 миллиарда долларов США, что на 450,9 миллиона долларов или на 6,4% меньше показателя 2024 года.

При этом объём прямых иностранных инвестиций, направленных из Азербайджана в зарубежные экономики, составил 2,528 миллиарда долларов США, что на 765,4 миллиона долларов или на 43,4% больше, чем в 2024 году.