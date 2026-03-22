Отдел Пентагона по поиску НЛО предложили распустить

Отдел Пентагона AARO, занимающийся расследованиями неопознанных аномалий, в том числе НЛО, необходимо распустить и прекратить его финансирование. Об этом заявила американская конгрессвумен Анна Паулина Луна в соцсети Х, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я направлю председателю DOGE  Тиму Берчетту рекомендацию распустить и прекратить финансирование AARO", - написала Луна.