Поправка 907 мешает полноценному партнерству США и Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье доктора Самуэля Рамани, ассоциированного научного сотрудника Королевского института объединенных служб (RUSI), опубликованной в издании USA Today.

Вашингтон уже признает растущее значение Южного Кавказа. Во время своего визита в Армению и Азербайджан в феврале вице-президент Джей Ди Вэнс подчеркнул заинтересованность США в расширении торговых и оборонных связей на Южном Кавказе. Администрация пообещала миллиарды долларов инвестиций в ядерную энергетику Армении, одновременно подписав соглашение о стратегическом партнерстве с Азербайджаном. Визит также был связан с инициативой "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP), которая направлена на соединение Южного Кавказа с Центральной Азией через трансевразийские торговые коридоры.

Такая связность имеет ключевое значение. Интеграция Азербайджана в формат C5+1 Центральной Азии поможет связать этот маршрут с так называемым Средним коридором, соединяющим Европу и Азию. В результате может упроститься поставка критически важных полезных ископаемых союзникам Запада.

Отношения между Вашингтоном и Баку начали восстанавливаться после того, как в 2025 году Президент Дональд Трамп принял Президента Ильхама Алиева и премьер-министра Никола Пашиняна в Вашингтоне. Тем не менее американская политика по-прежнему содержит серьезное противоречие - продолжает действовать поправка 907 Закона о поддержке свободы, принятая в 1992 году и ограничивающая военную помощь Азербайджану.

Президенты обеих партий неоднократно приостанавливали действие этой нормы, когда этого требовали стратегические интересы. Джордж Буш-младший сделал это после терактов 11 сентября, чтобы обеспечить сотрудничество с Азербайджаном во время войны в Афганистане. Администрация Трампа также вновь продлила это исключение.

Великобритания уже сняла собственное эмбарго на поставки оружия Баку. Вашингтону следует последовать этому примеру - отменить поправку 907 и выстроить полноценное сотрудничество в сфере безопасности со стратегически важным партнером.

Сегодня у США есть редкая возможность на Южном Кавказе. При осторожной дипломатии Вашингтон может помочь обеспечить мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном и открыть новый евразийский торговый коридор.

Для этого американским политикам необходимо углубить взаимодействие с обеими странами, поддержать реформаторское руководство Армении, отменить поправку 907 и не поддаваться давлению групп, заинтересованных в сохранении конфликта. Усиление стратегического присутствия США на Южном Кавказе может привести к долгосрочному миру и процветанию региона, а также геополитическому преимуществу для Вашингтона.