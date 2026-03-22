Иранская ракета попала по израильскому городе,

Иранская ракета попала по городу Арад в Израиле.

Как передает Day.Az, в результате удара по городу есть погибшие и пропавшие без вести.

Также сообщается о более 100 пострадавших.

В ЦАХАЛе подтверждают, что иранская ракета с боевой частью весом 450 кг попала в Арад - две попытки перехвата не удались. Сложилось пол улицы домов.

Проводится расследование инцидента.