Британия не присоединится к ударам по Ирану
Великобритания не собирается участвовать в наступательных операциях против Ирана после запуска Тегераном ракет в сторону совместной британо-американской базы на острове Диего-Гарсия в Индийском океане.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявила глава МИД Соединенного Королевства Иветт Купер в эфире телеканала Sky News.
"Как ясно дал понять премьер-министр [Кир Стармер], мы окажем оборонительную поддержку против безрассудных иранских угроз. Но мы не были вовлечены в наступательные действия. Мы продолжаем придерживаться этого подхода. Мы выступаем за скорейшее возможное разрешение [конфликта]", - указала она.
