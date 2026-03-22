Снабженец лобби: жесткая правда о лакее армян Жоэле Вельдкампе

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Директор по адвокации организации "Международная христианская солидарность" (CSI) Жоэль Вельдкамп, комментируя заявление Никола Пашиняна в Европейском парламенте о том, что "братья и сестры из Карабаха должны получить гражданство Армении и постоянно проживать в Армении", заявил, что такая позиция не является контраргументом против швейцарской инициативы.

"Напротив, это один из самых сильных аргументов в ее пользу. Правительство Армении не представляет интересы армян Карабаха. Именно поэтому важно, чтобы их избранные представители имели платформу для выражения голоса своего народа", - отметил Вельдкамп.

По его словам, у Швейцарии нет недостатка в возможностях для реализации этой инициативы, однако проблема заключается в другом.

"Не хватает воли или видения. Возможно, как и многие другие страны, они считают, что конфликт уже "решен" - посредством этнической чистки. События на Ближнем Востоке показывают, насколько близоруким является такое мышление. Невозможно построить долгосрочный мир с применением военной силы. Ясно одно: любая война заканчивается, и в итоге только всеобъемлющее дипломатическое решение, основанное на международном праве, может обеспечить мир", - подчеркнул он.

В ходе своего выступления Вельдкамп также неоднократно повторил: "Мир нельзя строить на основе этнической чистки".

...Жоэль Вельдкамп очень любит говорить языком псевдоморали. Обожает позу человека, который пришел напомнить миру о совести, праве и справедливости. На деле перед нами вовсе не беспристрастный правозащитник и не нейтральный гуманитарный наблюдатель. Перед нами ушлый политический адвокат армянской повестки, аккуратно упакованный в обертку "христианской солидарности". Внешне - благостный тон, слова о мире, правах и достоинстве. По сути - старая, затхлая, предвзятая схема: Азербайджан заранее назначается виновным, армянская сторона заранее объявляется исключительной жертвой, вся история конфликта режется ножницами до нужного лоббистам размера.

Вельдкамп не просто комментирует события. Он системно работает на одну политическую линию. Причем работает давно, последовательно и без всякой попытки хотя бы изобразить баланс. Стоит ему открыть рот о Карабахе, как сразу становится ясно: человек не изучает проблему, а обслуживает готовый нарратив. Нарратив этот примитивен до неприличия. Армянская версия подается как моральная истина. Азербайджанская позиция либо игнорируется, либо представляется в извращенном и демонизированном виде. Международное право вспоминается выборочно - только там, где им удобно размахивать, как дубинкой. Все остальное прячется под стол.

Показательная деталь: Вельдкамп комментирует слова Пашиняна не для того, чтобы вскрыть лицемерие армянской политики, а для того, чтобы снова протащить старую политическую химеру - тему каких-то особых "представителей" армян Карабаха, которым якобы нужна международная платформа. Вот где у этого господина заканчивается маска и начинается настоящая, гадкая функция. Ему не нужны права как универсальный принцип. Ему нужна ущербная политическая конструкция, через которую можно бесконечно давить на Азербайджан, оспаривать азербайджанский суверенитет и держать карабахскую тему в замороженном международном обороте.

Карабах - территория Азербайджана. Юридически. Международно. Окончательно. Любой человек, который пытается размыть этот факт разговорами о специальных платформах, "коллективных правах" в отрыве от суверенитета и "особом представительстве", занимается не правозащитой, а политической диверсией. Вельдкамп занимается именно этим. Не надо прятать такую деятельность за красивыми словами. Не надо мазать идеологический лоббизм церковным елеем. Не надо выдавать пропагандистскую избирательность за нравственную высоту.

В чем главный порок кажушегося интеллигентным, но самом деле негодяя Вельдкампа? В лицемерии. Грубом, циничном, упакованном в вежливые формулы. Когда он говорит о "мире", хочется спросить: где был ваш мир, когда азербайджанцев выгоняли из родных домов? Где была ваша "христианская солидарность", когда сотни тысяч азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами? Где была ваша чувствительность, когда города Азербайджана лежали в руинах, когда кладбища осквернялись, когда культурное наследие уничтожалось, когда целые районы десятилетиями были превращены в мертвую зону? Ответ, разумеется, известен. Тогда у таких деятелей почему-то резко садился голос. Совесть уходила в отпуск. Принципиальность испарялась.

Перед нами типичный западный селективный моралист. Боль азербайджанцев для него - статистика, фон, нежелательная помеха. Боль армянской стороны - священный текст, который он читает с выражением и требует, чтобы весь мир слушал стоя. Тут уже не просто двойные стандарты. Тут нравственная фальшь в чистом виде. Причем фальшь настойчивая, профессиональная, превращенная в ремесло.

Слова Вельдкампа о том, что правительство Армении якобы не представляет интересы армян Карабаха, на первый взгляд могут показаться уколом в адрес Еревана. На деле перед нами все тот же трюк. Он не разоблачает армянскую политическую ложь, а спасает ее остатки. Ему нужно не признание реальности, а сохранение политического призрака. Ему нужно, чтобы после полного краха армянского проекта в Карабахе в международное пространство снова внесли фантомную сущность - неких "представителей", некий отдельный голос, некую искусственную платформу, через которую можно заново открывать уже закрытый вопрос.

Фокус грубый. Фокус дешевый. Фокус рассчитан на тех, кто плохо знает историю региона и еще хуже знает цену западному гуманитарному красноречию.

Надо говорить прямо: Вельдкамп не миротворец. Миротворец начинает с признания реальности и права. Миротворец не вычеркивает азербайджанскую трагедию из исторической памяти. Миротворец не работает на сохранение сепаратистского шлейфа под новой вывеской. Миротворец не подыгрывает реваншистскому мифу, который десятилетиями отравлял Южный Кавказ. Перед нами не миротворец, а идеологический снабженец армянского лобби. Один из тех людей, кто произносит слово "достоинство", а сам в этот момент занимается обслуживанием политической манипуляции.

Особенно мерзко выглядит вся эта риторика на фоне биографии подобных международных активистов. Они редко приезжают в регион за правдой. Обычно приезжают за подтверждением заранее готовых выводов. Одни и те же лица, одни и те же организации, одни и те же круги "солидарности", одна и та же схема: собрать нужных собеседников, выслушать одну сторону, проигнорировать вторую, выпустить громкое заявление, потом годами таскать по конференциям один и тот же набор обвинений, будто история началась вчера, а международное право существует только в той редакции, которая удобна армянской дипломатии и ее друзьям на Западе.

Вельдкамп - человек именно этой породы. Не исследователь. Не арбитр. Не добросовестный правозащитник. Агент нарратива. Курьер политического заказа. Человек, который продает ангажированность как сострадание.

Отдельного разговора заслуживает организация, от имени которой он выступает. Когда структура с названием "Международная христианская солидарность" берет на себя роль ретранслятора откровенно односторонней армянской позиции, она сама уничтожает собственую репутацию. Христианская солидарность, если уж говорить серьезно, предполагает правду, равную меру, нравственную честность, способность видеть страдание всех, а не только "своих". У Вельдкампа и ему подобных никакой равной меры нет. У них есть избирательная эмпатия. А избирательная эмпатия - это уже не нравственность, а пропагандистская технология.

Пожалуй, самое отвратительное в поведении Вельдкампа - его попытка монополизировать мораль. Он говорит так, будто именно он и его круг имеют право определять, где справедливость, а где нет. Будто азербайджанская боль менее достойна сочувствия. Будто международно признанные границы Азербайджана - помеха его красивым речам. Будто можно десятилетиями закрывать глаза на оккупацию, а потом внезапно проснуться в позе судьи и читать лекции Баку. Нет, господин Вельдкамп. Так не работает. Нельзя десятилетиями молчать о преступлении против одного народа, а затем с театральной скорбью изображать нравственный шок, когда политическая авантюра другой стороны рухнула.

Куда честнее было бы просто сказать: да, я занимаю проармянскую позицию; да, я не считаю нужным соблюдать баланс; да, мне важно сохранить международное давление на Азербайджан любой ценой. В таком виде хотя бы не было бы этой фальшивой позолоты. Но нет - Вельдкампу нужен образ человека высокой миссии. Нужен нимб. Нужна поза пастыря, который якобы пришел защищать обиженных. На самом деле он защищает не обиженных, а политически полезных. Разница колоссальная.

Еще одна грязная особенность его риторики - постоянное вытаскивание сильных, но предельно спорных формул вроде "этнической чистки" без готовности честно обсуждать весь массив исторических фактов. Для западной аудитории такие слова звучат эффектно. Для лоббистов - вообще находка. Сказал громко, бросил обвинение, создал эмоциональный фон, а дальше публика уже мало интересуется тем, что происходило с азербайджанцами в 1990-х, кто именно удерживал оккупированные территории, кто разрушал города, кто десятилетиями плевал на решения международных структур. Манипуляция строится именно так: один кусок правды раздувается до размеров вселенной, второй выбрасывается на помойку.

У Вельдкампа все построено на таком монтаже. Режиссер он не самый тонкий, зато упрямый. В его версии истории армянская сторона существует вне политической ответственности, вне контекста оккупации, вне факта многолетнего изгнания азербайджанцев. Карабах у него превращается не в территорию Азербайджана, а в моральную декорацию, на фоне которой можно бесконечно строить обвинительные речи против Баку. Ничего христианского в этом нет. Ничего солидарного тоже. Перед нами банальная эксплуатация темы страдания ради политического давления.

Таких деятелей в Европе любят. Они говорят с правильной интонацией. Они знают, где сделать скорбное лицо, где вставить слова про ценности, где намекнуть на международное право, а где мягко обойти неудобную часть истории. Их удобно слушать тем, кто давно привык воспринимать Южный Кавказ через армянскую оптику, не утруждая себя чтением документов, хроники оккупации и азербайджанской аргументации. Вельдкамп встроен в эту среду идеально. Он для нее свой. Гладкий, благочестивый, предсказуемый, полезный.

Проблема только в одном: реальность не обязана подчиняться лоббистскому сценарию. Карабах не перестанет быть Азербайджаном от того, что какой-нибудь западный активист десяток раз подряд произнесет удобную ему формулу. История изгнания азербайджанцев не исчезнет только потому, что Вельдкампу неловко о ней вспоминать. Армянский сепаратистский проект не воскреснет от того, что его будут подкрашивать словами о правах, мире и достоинстве.

Потому и надо называть вещи своими именами. Жоэль Вельдкамп - не голос совести. Жоэль Вельдкамп - голос политической кампании. Не защитник справедливости, а менеджер одностороннего давления. Не моральный арбитр, а лоббист, который слишком увлекся собственным маскарадом.

Азербайджану не о чем спорить с такими фигурами на языке иллюзий. С ними надо говорить языком фактов, права и памяти. Факты против него. Право против него. Историческая честность против него. Остается только шум. Много шума. Много пафоса. Много дешевой нравственной декорации.

Под ней, если сорвать ткань, обнаруживается довольно неприглядная картина: не пастырь, а политический коммивояжер; не солидарность, а избирательный сервис; не совесть, а пристрастие, доведенное до профессиональной формы.