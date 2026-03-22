США предупредили о возможной ядерной гонке на Ближнем Востоке

Возможное испытание Ираном ядерного оружия подтолкнет Турцию, Саудовскую Аравию и ОАЭ к созданию собственных ядерных арсеналов.

Как передает Day.Az, об этом заявил постпред США при ООН Майк Уолтц Уолтц в эфире CNN.

"Если Иран когда-либо испытает ядерное оружие, то, вероятно, за ним последуют ОАЭ, Саудовская Аравия и Турция. Если Ближний Восток окажется переполнен ядерным оружием и начнется ядерная гонка вооружений, это то, что должно пугать каждого американца. Трамп не позволит, чтобы это произошло", - отметил Уолтц.