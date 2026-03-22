На дорогах ухудшится видимость - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Обнародована ожидаемая ситуация на автомобильных дорогах. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу Азербайджана, 23 марта в некоторых районах ожидаются дожди и туман. В связи с прогнозируемыми погодными условиями на магистральных автодорогах видимость может быть ограничена до 500-1000 метров.