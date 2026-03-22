Иран обвинил США и Израиль в атаках на ядерные объекты

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи направил официальное письмо генсеку ООН и членам Совбеза с требованием вмешательства после серии атак США и Израиля на иранские ядерные объекты, передает Day.Az.

"Эти атаки являются вопиющим нарушением международного права, Устава ООН и норм МАГАТЭ и требуют немедленных и решительных действий", - подчеркнул Арагчи.

По его данным, за последние 9 месяцев были проведены несколько ударов по объектам в Натанзе и Бушере, включая точку всего в 350 метрах от действующей АЭС. Гендиректор МАГАТЭ ранее предупреждал, что подобные атаки могут привести к значительному выбросу радиоактивных веществ и представляют серьезную угрозу для безопасности региона и мира.

Иранский министр подчеркнул, что действия США и Израиля нарушают нормы и влекут за собой международную ответственность. "Любое международно-противоправное действие государства требует прекращения, гарантий недопущения повторения и возмещения ущерба", - отметил он.