В Уджаре произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на APA, авария была зафиксирована на территории села Тезе Шильян Уджарского района.

Столкнулись автомобили "Hyundai Santa Fe", которым управлял житель села Алпоут Уджарского района, 1995 года рождения Аббасов Табриз Намудар оглы, и "Opel Astra", за рулем которого находился житель села Катех Балакенского района, 1981 года рождения Абаджиев Кямран Эсебёмер оглы.

В результате пассажир автомобиля "Hyundai Santa Fe", жительница села Алпоут Уджарского района, 1960 года рождения Рзаева Амина Аликиши гызы, получила травмы.

По данному факту проводится расследование.