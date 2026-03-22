Иран перешел от обороны к наступлению в конфликте с США и Израилем

Иран в конфликте с США и Израилем сменил оборонительную тактику на наступательную. Об этом заявил командующий иранским центральным штабом "Хатам аль-Анбия", генерал-майор Али Абдоллахи, чьи слова приводит Financial Times (FT), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его мнению, на данном этапе иранские вооруженные силы действуют максимально эффективно.

"Вооруженные силы благодаря молодым и целеустремленным ученым производят современное оружие, которое поможет нарушить расчеты противника. Мы продолжим эту тенденцию и преподнесем новые сюрпризы на поле боя", - подчеркнул генерал Абдоллахи.

По его словам, враги "в какой-то степени осознали", что недооценили Иран.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники. 9 марта сын Али Хаменеи Моджтаба был избран новым лидером исламской республики.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.