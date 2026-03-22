Трамп назвал «главного величайшего врага Америки»

После "падения Ирана" главным врагом Америки является Демократическая партия. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social, передает Day.Az .

"Теперь, после падения Ирана, величайшим врагом Америки стала крайне некомпетентная левая Демократическая партия", - заявил Трамп.