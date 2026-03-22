Баку рассчитывает на выгоду от программы Vision 2030 Саудовской Аравии

Автор: Назрин Абдул, Azernews

Углубляющиеся экономические и стратегические связи Азербайджана с Саудовской Аравией свидетельствуют о заметной эволюции внешней политики и энергетической дипломатии страны Южного Кавказа, отражая более широкий поворот к диверсифицированным партнерствам за пределами традиционных рынков.

По данным Центрального банка Азербайджана, в 2025 году прямые инвестиции Азербайджана в Саудовскую Аравию достигли 15,789 млн долларов, увеличившись на 13,8 млн долларов, или в 7,8 раза по сравнению с 2024 годом. Несмотря на столь резкий рост, доля этих инвестиций в общем объеме прямых иностранных инвестиций Азербайджана за рубежом осталась сравнительно небольшой - 0,6 %, что говорит о том, что, хотя сотрудничество ускоряется, потенциал для дальнейшего расширения остается значительным.

На макроуровне объем прямых иностранных инвестиций в экономику Азербайджана в 2025 году превысил 6,595 млрд долларов, сократившись на 450,9 млн долларов (6,4 %) по сравнению с предыдущим годом. В то же время объем прямых инвестиций Азербайджана за рубеж существенно вырос - до 2,528 млрд долларов, увеличившись на 765,4 млн долларов (43,4 %) по сравнению с 2024 годом. Такая динамика свидетельствует о постепенном переходе Азербайджана от традиционной модели экономики, ориентированной на привлечение капитала, к более активной инвестиционной политике за рубежом, особенно в стратегически близких регионах, таких как Персидский залив.

Важной вехой в двустороннем инвестиционном сотрудничестве стал меморандум о взаимопонимании, подписанный в 2024 году между Государственным нефтяным фондом Азербайджанской Республики (SOFAZ) и Hassana Investment Company. Документ предусматривает изучение возможностей для совместных инвестиций в Саудовской Аравии и укрепление институционального сотрудничества. Помимо формальных положений, меморандум отражает стратегическое сближение двух суверенных инвестиционных структур, ориентированных на долгосрочную и устойчивую доходность.

Это партнерство особенно важно в контексте амбициозной программы Vision 2030, направленной на масштабную диверсификацию экономики и развитие инфраструктуры. Для SOFAZ участие в такой трансформационной программе открывает доступ к быстрорастущим секторам и укрепляет стратегию глобальной диверсификации инвестиционного портфеля фонда.

Основные направления сотрудничества - частный капитал, недвижимость и инфраструктура - соответствуют долгосрочным приоритетам развития обеих стран. Hassana, являясь инвестиционным подразделением General Social Insurance Organization, управляет активами примерно на 320 млрд долларов и входит в число крупнейших пенсионных фондов мира, придерживаясь диверсифицированной и ориентированной на устойчивое развитие инвестиционной стратегии. Это делает ее стратегическим партнёром, способным реализовывать масштабные и долгосрочные проекты.

Помимо институционального сотрудничества, двусторонний диалог все чаще сосредоточен на создании совместных инвестиционных механизмов. Посол Азербайджана в Эр-Рияде Шахин Абдуллаев подчеркнул важность перевода политических договоренностей в конкретные экономические результаты. Предложения о создании совместного суверенного инвестиционного фонда и реализации проектов в третьих странах отражают долгосрочный подход, выходящий за рамки исключительно двустороннего сотрудничества.

Эту стратегию поддержал и министр экономики Микаил Джаббаров, выступивший за создание совместной инвестиционной платформы в приоритетных секторах обеих экономик. Подобные инициативы могут повысить мобильность капитала, снизить инвестиционные риски за счет объединенной экспертизы и укрепить позиции обеих стран как совместных инвесторов на развивающихся рынках.

Энергетическое сотрудничество остаётся ключевым направлением отношений между Азербайджаном и Саудовской Аравией, однако его масштабы быстро расширяются за счёт проектов в сфере возобновляемой энергетики. Саудовская компания ACWA Power уже ввела в эксплуатацию ветроэлектростанцию мощностью 240 МВт в Апшеронском и Хызинском районах Азербайджана, что стало важным шагом в переходе страны к "зеленой" энергетике. Кроме того, ACWA Power совместно с SOCAR и Masdar реализует проект морской ветроэлектростанции мощностью 3,5 ГВт в Каспийском море - инициативу, которая может превратить Азербайджан в региональный центр производства и экспорта возобновляемой энергии.

В то же время переговоры между SOCAR и Saudi Aramco по расширению сотрудничества в нефтегазовом секторе показывают, что традиционное энергетическое партнёрство продолжает развиваться параллельно с "зеленым" переходом, формируя двустороннюю модель сотрудничества.

Институциональный диалог также набирает обороты. В ходе восьмого заседания Азербайджано-саудовской межправительственной комиссии в Эр-Рияде министр инвестиций Саудовской Аравии Халид бин Абдулазиз аль-Фалих подчеркнул заинтересованность королевства в расширении торгово-инвестиционных связей с Азербайджаном. Он выделил широкий круг приоритетных направлений, включая энергетику, туризм, образование, здравоохранение, сельское хозяйство и возобновляемую энергетику, в которые саудовские компании готовы инвестировать.

В совокупности эти процессы свидетельствуют о том, что отношения Азербайджана и Саудовской Аравии вступают в более зрелую и многомерную фазу. Несмотря на то что нынешние объёмы инвестиций остаются относительно небольшими, созданные институциональные механизмы, политическая поддержка и совпадение стратегических приоритетов - прежде всего в сфере энергетического перехода и диверсификации экономики - указывают на значительный потенциал для устойчивого роста двустороннего и многостороннего сотрудничества.