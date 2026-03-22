Армия Израиля устранила в Ливане командира «Хезболлы»
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) устранила в Ливане командира сил спецназначения отрядов "Радван", которые действовали в составе боевого крыла шиитской организации "Хезболла". Об этом заявили в пресс-службе ЦАХАЛ, .
"Вчера (в субботу) израильские ВВС нанесли удар и уничтожили террориста Абу Халиля Барджи, командира спецподразделений в составе сил "Радван" Хезболлы, вместе с двумя другими террористами в районе Мадждаль-Сельм на юге Ливана", - говорится в сообщении.
По данным израильских военных, ликвидированный долгие годы действовал в составе сил "Радван" и недавно был назначен командующим спецназа.
