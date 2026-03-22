https://news.day.az/world/1823802.html Фидан обсудил с коллегами из ряда стран урегулирование на Ближнем Востоке Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан обсудил с коллегами из ряда стран прекращение войны в регионе. Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сообщили дипломатические источники.
"Министр иностранных дел Хакан Фидан сегодня провел телефонные переговоры с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи, министром иностранных дел Египта Бадром Абдельати, заместителем председателя Европейской комиссии и верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кайей Каллас, а также с американскими официальными лицами.
В ходе переговоров стороны обсудили шаги, направленные на прекращение войны в регионе", - сообщил источник.
