Очередная провокация армянской диаспоры в Швейцарии провалилась

20 марта в Национальном совете (нижней палате) парламента Швейцарии обсуждалась кантональная инициатива "Кантон Женева 24.321: Аннексия Нагорного Карабаха. Освобождение политических заключенных в Азербайджане".

Как передает Day.Az, Национальный совет подавляющим большинством голосов отклонил кантональную инициативу - 108 против 33-х. Поскольку Сенат (верхняя палата) парламента Швейцарии еще в прошлом году отклонил эту кантональную инициативу, вопрос закрыт и дальнейшему обсуждению не подлежит.

Более того, во время прошлогодних обсуждений этого вопроса в комитете по иностранным делам Сената прозвучал призыв более не допускать обсуждения вопросов, касающихся азербайджано-армянских отношений, так как они подрывают успешный мирный процесс в регионе.

Таким образом, последняя попытка армянской диаспоры в Швейцарии добиться хоть какого-то успеха в законодательном органе страны с треском провалилась.

Но местные армянские организации, находящиеся под очевидным влиянием дашнаков, в год выборов в Армении продолжают использовать разного рода пропагандистские акции для подрыва мирного процесса, являющегося главным козырем администрации Пашиняна.

Так,18 марта в Женевском пресс-клубе состоялась пресс-конференция, организованная Международной христианской солидарностью (CSI), Швейцарско-армянской ассоциацией (l'Association Suisse Arménie), Армянским фронтом правовой защиты и организацией, представившейся как "Комитет по защите основных прав народа Нагорного Карабаха", на тему "Швейцария, SOCAR и Южный Кавказ: годовщина Швейцарской мирной инициативы по Нагорному Карабаху".

На мероприятии была озвучена жалоба на компанию SOCAR Trading, в которой утверждалось, что посредством своей коммерческой деятельности она оказывала финансовую поддержку государству, якобы ответственному за "изгнание армянского населения из Нагорно-Карабахского региона".

Это далеко не первый случай нападок армянских реваншистов страны на деятельность SOCAR в Швейцарии. Как и все предыдущие, она обречена на провал. Но пропагандистский эффект на период до выборов в Армении иметь может. По мнению независимых наблюдателей, рассматриваемая "жалоба" носила предвыборный характер и не создавала никаких юридических обязательств.

На этом же мероприятии также было отмечено, что год назад правительство Швейцарии отказалось от исполнения требования Федерального Собрания (парламента) о проведении так называемого "мирного форума" между Азербайджаном, Арменией и "представителями народа Нагорного Карабаха" в связи с нежеланием обоих государств. Тот факт, что правительство Швейцарии категорически отвергло эту инициативу в связи с отказом Азербайджана и Армении участвовать в каком-то "форуме" в Альпах вместо реального мирного процесса при поддержке США вызвал недовольство и обиду участников мероприятия.

Важно и то, что если в предыдущих аналогичных мероприятиях армянской диаспоры участвовали члены швейцарского парламента, то в этот раз депутаты проигнорировали междусобойчик армянских реваншистов и христианских радикалов.