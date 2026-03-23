Первая за полвека миссия NASA к Луне стартует 1 апреля

NASA начала возвращать свою гигантскую ракету SLS (Space Launch System) и космический корабль Orion на стартовую площадку во Флориде перед запланированным облетом Луны после завершения необходимых ремонтных работ.

Как передает Day.Az со ссылкой на The Guardian, после этого американское космическое агентство приступит к финальной подготовке перед открытием следующего стартового окна 1 апреля.

Огромную оранжево-белую ракету Space Launch System и корабль Orion медленно выкатят из сборочного здания в Космический центр имени Кеннеди и аккуратно переместят примерно на 4 мили (6,5 км) к стартовой площадке 39B.

Если испытания пройдут успешно, три американских астронавта и один канадский отправятся к Луне и совершат облет спутника Земли.

Миссия, которая должна продлиться около 10 дней, станет важным шагом на пути к возвращению американцев на поверхность Луны - цель, объявленная президентом Дональд Трамп во время его первого срока. Однако реализация этих планов неоднократно откладывалась.

В конце прошлого месяца NASA обнаружило проблему с подачей гелия и решило вернуть ракетный комплекс Artemis 2, вес которого составляет около 5 тысяч тонн, в сборочное здание для проверки и ремонта.

Это означало, что запуск в марте стал невозможным. До этого агентство уже выявляло и другие технические проблемы, включая утечку жидкого водорода, из-за которой пришлось досрочно завершить так называемую "генеральную репетицию" запуска.

Сейчас агентство надеется, что первый пилотируемый облет Луны за более чем полвека состоится в начале апреля. Первая возможная дата - 1 апреля, после чего предусмотрено еще несколько стартовых окон.

Тем временем экипаж миссии Artemis 2 в среду перешел на карантин в Хьюстоне в рамках подготовки к запуску.