Великобритания запретила США использовать кипрскую базу для ударов по Ирану. Как передает Day.Az, об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ходе телефонного разговора президенту Кипра Никосу Христодулидису.
Великобритания запретила США использовать кипрскую базу для ударов по Ирану
Великобритания запретила США использовать кипрскую базу для ударов по Ирану.
Как передает Day.Az, об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ходе телефонного разговора президенту Кипра Никосу Христодулидису.
По его словам, Лондон запретил Вашингтону использовать британскую авиабазу на Кипре для проведения атак против Ирана.
Напомним, что в начале марта иранский дрон атаковал эту базу, после чего оттуда были эвакуированы военнослужащие с семьями.
