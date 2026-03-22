Великобритания запретила США использовать кипрскую базу для ударов по Ирану.

Как передает Day.Az, об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ходе телефонного разговора президенту Кипра Никосу Христодулидису.

По его словам, Лондон запретил Вашингтону использовать британскую авиабазу на Кипре для проведения атак против Ирана.

Напомним, что в начале марта иранский дрон атаковал эту базу, после чего оттуда были эвакуированы военнослужащие с семьями.