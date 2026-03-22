Автобус с фанатами "Манчестер Сити" загорелся

Автобус, перевозивший болельщиков "Манчестер Сити" в Лондон на матч финала Кубка английской лиги с "Арсеналом", загорелся на одном из участков дороги.

Из-за происшествия движение на трассе М6 было серьезно затруднено. Пассажиров автобуса успели эвакуировать, они ожидали на обочине. Над транспортным средством были видны пламя и густой дым. О пострадавших не сообщается. Позднее болельщики пересели на другие автобусы.

В компании-перевозчике подтвердили, что утром на южном направлении автомагистрали М6 произошёл инцидент с одним из автобусов. Все пассажиры и водитель были благополучно эвакуированы, никто не пострадал. Автобус перевозил болельщиков на финал Кубка английской лиги, сейчас компания сотрудничает с властями для выяснения обстоятельств.