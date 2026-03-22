НАСА заявило о неполадках на российском грузовом корабле

На запущенном сегодня российском грузовом корабле "Прогресс МС-33" обнаружили неполадку. Одна из антенн корабля не работает.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщило НАСА.

"После запуска одна из двух антенн системы автоматического сближения и стыковки "Курс" космического корабля "Прогресс" развернулась не так, как планировалось", - говорится в заявлении космического ведомства США. Там добавили, что все остальные системы корабля работают штатно.

Отмечается, что специалисты "Роскосмоса" продолжают устранение неполадок с антенной. Если ее не развернут, космонавт Сергей Кудь-Сверчков будет вручную управлять сближением и стыковкой корабля с МКС. Он будет использовать систему телероботизированного управления сближением. Панель управления резервной системой находится в служебном модуле "Звезда".