Qatar Airways переводит часть своих самолетов на стоянку в страну ЕС

Катарская национальная авиакомпания Qatar Airways временно переводит некоторые свои самолеты в аэропорты за пределами Дохи на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает портал Doha News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как заявили в пресс-службе авиаперевозчика, лайнеры вернутся к обслуживанию рейсов после того, как до нормального уровня будет восстановлена интенсивность полетов.

В Qatar Airways не назвали точное количество бортов, находящихся на стоянке за границей. В компании объяснили ситуацию с самолетами "динамичным характером текущей операционной обстановки".