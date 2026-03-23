https://news.day.az/tourism/1823869.html
Qatar Airways переводит часть своих самолетов на стоянку в страну ЕС
Катарская национальная авиакомпания Qatar Airways временно переводит некоторые свои самолеты в аэропорты за пределами Дохи на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает портал Doha News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Как заявили в пресс-службе авиаперевозчика, лайнеры вернутся к обслуживанию рейсов после того, как до нормального уровня будет восстановлена интенсивность полетов.
В Qatar Airways не назвали точное количество бортов, находящихся на стоянке за границей. В компании объяснили ситуацию с самолетами "динамичным характером текущей операционной обстановки".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре