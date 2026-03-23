Отключение интернета в Иране стало одним из самых масштабных в мире

Интернет-соединение в Иране практически полностью отсутствует уже более 550 часов, это одно из самых масштабных отключений, которые когда-либо фиксировались в мире. Об этом сообщает международная служба мониторинга интернета NetBlocks, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня наступает 24-й день отключения интернета в Иране, длительность ограничений превысила 552 часа, что стало одним из самых масштабных случаев отключения сети, когда-либо зафиксированных в мире", - говорится в записи в соцсети Х.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники. 9 марта сын Али Хаменеи Моджтаба был избран новым лидером исламской республики.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.