Азербайджанские боксеры завоевали медали на турнире в Венгрии

Сборная Азербайджана по боксу успешно выступила на международном турнире в венгерском городе Дебрецен, где завоевала две серебряные и две бронзовые награды.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Федерацию бокса Азербайджана, в соревнованиях приняли участие спортсмены из 19 стран. Серебряные медали турнира выиграли Амин Мамедзаде (весовая категория до 55 кг) и Гасан Османлы (до 80 кг). Бронзовыми призерами стали Наби Искендеров (до 70 кг) и Зейнаб Рагимова (до 54 кг).