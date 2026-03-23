Азербайджанские боксеры завоевали медали на турнире в Венгрии - ФОТО Сборная Азербайджана по боксу успешно выступила на международном турнире в венгерском городе Дебрецен, где завоевала две серебряные и две бронзовые награды. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Федерацию бокса Азербайджана, в соревнованиях приняли участие спортсмены из 19 стран.
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Федерацию бокса Азербайджана, в соревнованиях приняли участие спортсмены из 19 стран. Серебряные медали турнира выиграли Амин Мамедзаде (весовая категория до 55 кг) и Гасан Османлы (до 80 кг). Бронзовыми призерами стали Наби Искендеров (до 70 кг) и Зейнаб Рагимова (до 54 кг).
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре