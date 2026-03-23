Трамп объявил пятидневную паузу в ударах по Ирану

Президент США Дональд Трамп объявил о введении пятидневной паузы в возможных военных ударах по Ирану на фоне продолжающихся переговоров между сторонами.

Как сообщает Day.Az, об этом американский лидер написал на своей странице в соцсети Truth Social.

По его словам, в течение последних двух дней Вашингтон и Тегеран провели "очень хорошие и продуктивные переговоры", направленные на урегулирование враждебных отношений на Ближнем Востоке.

На этом фоне Трамп сообщил, что дал указание Министерству обороны США отложить любые военные удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре сроком на пять дней.

"Основываясь на характере и тоне этих глубоких, детальных и конструктивных бесед, которые продолжатся в течение недели, я дал указание Департаменту Войны отложить любые и все военные удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пятидневный период - при условии успешного хода текущих встреч и обсуждений", - написал президент.