Энергетический дисбаланс Земли достиг исторического максимума

Энергетический дисбаланс Земли в 2025 году достиг рекордного значения с момента начала ведения наблюдений в 1960 году.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в докладе о состоянии глобального климата за 2025 год, опубликованном Всемирной метеорологической организацией.

Согласно докладу, если оценивать скорость роста этого дисбаланса по содержанию тепла в океане, то в среднем за период с 1960 по 2025 год он составил около 0,13 ± 0,03 Вт/ кв. м за десятилетие, оставаясь стабильным для промежутков с 1970 по 2025 годы, с 1980 по 2025 годы, а также с 1990 по 2025 годы.

Однако исследователи отмечают, что в период с 2001 по 2025 годы темпы увеличения стали выше. Так, на основании показателей тепла в океане можно говорить об около 0,30 ± 0,1 Вт/кв. м за десятилетие, а если смотреть спутниковые данные - то даже о 0,44 ± 0,13 Вт/кв. м. Как указывается в докладе, в результате растущего дисбаланса "общее количество тепла, накопленного на Земле, не просто увеличивается, но и нарастает ускоренными темпами".

Энергетический дисбаланс Земли - это разница между поступающей солнечной энергией и энергией, возвращающейся в космос. Рост этого показателя, помимо прочего, связывают с увеличением концентрации парниковых газов и сокращением выбросов аэрозольных частиц.