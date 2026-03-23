Ливан формирует делегацию для переговоров с Израилем

Правительство Ливана привержено мирной инициативе о вступлении в двусторонние переговоры с Израилем с целью урегулирования конфликта. Об этом заявил в интервью телеканалу Al Hadath премьер-министр республики Наваф Салам, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы сняли прежнее табу на переговоры с еврейским государством и работаем сейчас над формированием представительной национальной делегации, которая будет вести диалог с израильской стороной", - сообщил премьер. По его словам, обсуждается повестка дня предстоящих контактов.

Салам подтвердил, что 19 марта обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой содействовать прекращению военных действий. "Я заявил о готовности к немедленным переговорам с Израилем, потому что этот конфликт может быть прекращен только дипломатическим путем", - указал он.