Война в Иране взвинтила цены на бензин в США

В марте цены на бензин на автозаправочных станциях (АЗС) в ряде штатов увеличились более чем на 30 процентов на фоне масштабных перебоев с поставками ближневосточного сырья. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на данные GasBuddy, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ряд американских нефтяников зависели от поставок ближневосточного сырья. Речь идет, в частности, о таких гигантах, как Chevron и Marathon Petroleum. На этом фоне в одной только Калифорнии за последний год закрылись несколько крупных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). В итоге стоимость бензина в этом штате превысила 5 долларов за галлон.

Теперь кризисная ситуация начала распространяться и на штаты, где цены на бензин традиционно были низкими. Речь идет, в частности, о городах и населенных пунктах, расположенных в южной и юго-западной частях США. К середине марта автомобильное топливо в штатах Луизиана, Оклахома и Техас стало дороже на треть, а в Колорадо - на 35 процентов. Самый стремительный рост цен был зафиксирован в Нью-Мексико, где стоимость бензина подскочила в среднем на 40 процентов.