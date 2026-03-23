В Лянкяране автомобиль упал в канал,

В Лянкяране автомобиль упал в водоотводный канал.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на APA, авария произошла на трассе Лянкярань - Лерик, на территории села Гурумба Лянкяранского района.

Так, внедорожник марки "Audi Q7", двигавшийся в направлении города Лянкярани, потерял управление, врезался в газовую трубу у обочины дороги, после чего упал в водоотводный канал.

В результате ДТП находившиеся в автомобиле шесть близких родственников - Гурбанова Елена Иван гызы (1953 г.р.), Р. Гурбанов (2019 г.р.), Гурбанов Руслан Фярман оглы (1981 г.р.), Ф. Гурбанов (2014 г.р.), Гурбанова Гюнель Джахангир гызы (1988 г.р.) и Гусейнова Майя Абдулязим гызы (1973 г.р.) - получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в отделение скорой помощи Лянкяранской районной центральной больницы.

После оказания первой медицинской помощи пострадавших разместили в соответствующих отделениях для продолжения лечения.

По данному факту проводится расследование.