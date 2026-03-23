США и Украина обсудили вопросы гарантий безопасности

Представители США и Украины в Майами обсудили вопросы гарантий безопасности и гуманитарный трек. Об этом заявил в своем Telegram-канале секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Во Флориде завершили очередной этап переговоров с американской стороной в рамках процесса, направленного на достижение устойчивого мира. Во время встреч сосредоточились на вопросах надежных гарантий безопасности и гуманитарного трека, в частности обмена и возвращения наших граждан", - написал он, отметив, что есть продвижение в согласовании позиций двух стран и "последующим сужением круга нерешенных вопросов".

Подробный доклад о встрече будет представлен украинскому президенту Владимиру Зеленскому после возвращения делегации в страну. Умеров добавил, что украинские переговорщики рассчитывают, что достигнутая динамика позволит перейти к следующему этапу встреч.