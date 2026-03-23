Новый Mitsubishi Triton Raider получил настройки для бездорожья

Пикап Mitsubishi Triton Raider прошел испытания в горах Австралии . Mitsubishi готовит пикап Triton Raider. Новый флагман получил внедорожные настройки и более мощные характеристики, ориентированные на суровые условия. Об этом сообщает Carscoops, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Новая модель получила имя Raider и позиционируется как самый "внедорожный" в линейке. Вдохновением послужил раллийный Triton, победивший в прошлогоднем Asia Cross Country Rally.

Австралийские инженеры участвовали в разработке Triton Raider, делая акцент на адаптации к сложному рельефу страны. По данным Mitsubishi, заключительные испытания прошли в горах Флиндерс в Южной Австралии, где пикап подтвердил свои возможности в суровых условиях.

Единственное опубликованное тизерное изображение не отличается четкостью, но позволяет предположить, что Raider построен на базе Triton GSR. Визуальные отличия минимальны: наиболее заметная деталь - затемненная вставка в нижней части переднего бампера.