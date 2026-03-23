Названы недостатки больших смартфонов

Журналисты издания PhoneArena назвали недостатки смартфонов с большим экраном. Материал доступен на сайте медиа, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Авторы медиа отреагировали на слухи, что на рынок будут чаще выходить смартфоны с дисплеем на 7 дюймов или больше. По словам журналистов, главный минус такого устройства - его неудобно держать в руке. В качестве примера обозреватель Мариян Славов вспомнил 7,2-дюймовый смартфон Huawei Mate 20 X: "Никакие упражнения для рук не позволяли мне дотянуться до верхней части дисплея, и ни один карман джинсов не мог вместить этого монстра".

Также в материале говорится, что устройства с большим дисплеем чаще подвержены повреждениям. "Чем больше поверхность, тем легче ее повредить, особенно если речь идет о дисплеях", - заявил Славов. По словам специалиста, если сосредоточить силу воздействия на небольшой точечный участок дисплея, даже пластиковая кисточка может его расколоть.

При этом журналисты PhoneArena признали, что у больших аппаратов есть свои преимущества. В материале отмечается, что в свое время смартфоны с большим экраном фактически вытеснили с рынка 7- и 8-дюймовые планшеты, так как в последних не было смысла.