Весна в нотах: музыкальное торжество Новруза - ФОТО
В Международном центре мугама состоялся праздничный вечер, посвященный Новрузу.
Оркестр народных инструментов имени Саида Рустамова представил произведения азербайджанских композиторов, которые подарили зрителям атмосферу светлого праздника и радостного весеннего настроения, сообщает Day.Az.
Концерт заслуженного коллектива прошел под руководством дирижера, лауреата Президентской премии Мустафы Ашурова.
Праздничное выступление началось с динамичного, выразительного и жизнеутверждающего произведения великого азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли "Cəngi". Продолжили вечер произведения, пронизанные весенним дыханием, любовью к Родине и приподнятыми чувствами: "Bahar olsun", "Bayram süitası", "İlk bahar", "Çıx yaşıl düzə", "Bayram axşamlarında", "Töhfə", "Uzundərə".
В концертной программе приняли участие вокалисты - Зумруд Мамедова, Бахтияр Гулиев, Мадина Салимова и Рияд Эйвазов, а также тарист Кямал Нуриев, кяманчист Анар Юсуб и балабанист Шаиг Асадов.
Вечер прошел в теплой, душевной атмосфере и оставил у зрителей ощущение настоящего праздника. Мастерство исполнителей, их искренность, и жизнерадостное настроение произведений наполнили зал восхитительными эмоциями.
