İRİA поддержит университеты в сфере кибербезопасности

Планируется дальнейшее расширение сотрудничества Агентства по инновациям и цифровому развитию (İRİA) в области информационной безопасности и кибербезопасности, а также поддержка деятельности кибер-клубов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель правления İRİA Фарид Османов во время выступления на очередном выпускном Центре кибербезопасности Азербайджана.

Он отметил, что в цифровизирующемся мире цифровые системы используются практически на каждом этапе повседневной жизни. Мобильные телефоны, навигационные приложения, платёжные системы и различные платформы стали неотъемлемой частью этого процесса.

"Внедрение этих технологий в нашу жизнь делает повседневные задачи более удобными и эффективными, играя важную роль в управлении временем и ресурсами. Однако наряду с преимуществами, которые приносит цифровое развитие, возникают и определенные риски и угрозы. Именно поэтому крайне важно, чтобы государственные учреждения, частный сектор и индивидуальные пользователи уделяли особое внимание вопросам кибербезопасности для устойчивой и безопасной реализации цифровой трансформации",- сказал он.

Председатель подчеркнул, что в настоящее время в Азербайджане реализуются масштабные меры по укреплению кибербезопасности. Он отметил, что в утверждённой Президентом Ильхамом Алиевым 28 августа 2023 года "Стратегии информационной безопасности и кибербезопасности Азербайджанской Республики на 2023-2027 годы" предусмотрены важные направления, такие как создание реестра рисков информационной безопасности, мониторинг инцидентов, расширение сфер применения искусственного интеллекта и защита персональных данных.

"Одним из направлений, на которое в Стратегии уделяется особое внимание, является развитие квалифицированного кадрового потенциала. Кроме того, в рамках утверждённой в январе текущего года Концепции цифрового развития планируется реализация ряда мероприятий по укреплению кадрового потенциала с целью перехода к цифровому обществу и обеспечения цифрового развития. В этом контексте предусмотрено повышение цифровой грамотности и киберосведомлённости населения, подготовка профессиональных специалистов в сфере современных ИКТ, организация различных учебных программ, а также развитие кадрового потенциала через сотрудничество между государственным и частным секторами",- также отметил он.

Ф.Османов напомнил, что Центр кибербезопасности Азербайджана, основанный в 2023 году при сотрудничестве министерства цифрового развития и транспорта, Агентства по инновациям и цифровому развитию, Израильского технологического института "Технион" и при поддержке PASHA Holding, также продолжает свою работу, способствуя развитию указанных направлений.

"Центр также проводит тренинги по темам искусственного интеллекта и кибербезопасности для руководителей в сфере ИКТ государственных учреждений и частного сектора в рамках проекта "CyberCollab". Значение этих тренингов чрезвычайно велико. Согласно некоторым международным исследованиям, многие из растущих киберугроз создаются именно с использованием искусственного интеллекта, и глубокое понимание особенностей этой технологии имеет важнейшее значение для специалистов по кибербезопасности",- сказал он.

Отметив, что сегодня 100 студентов 5-й волны Центра кибербезопасности Азербайджана закончили обучение, председатель подчеркнул, что 20 из них являются выпускниками Red Team, 40 - Blue team и 40 - Purple Team.

"Хочу особо подчеркнуть, что учения Purple Team впервые в стране прошли именно в Центре кибербезопасности Азербайджана. В октябре этого года планируется обучение еще 40 специалистов.

Выпускникам в течение обучения преподавательским составом Technion были переданы как теоретические, так и практические знания. В рамках пятой программы были организованы различные мастер-классы, соревнования и хакатоны. Все эти мероприятия внесли значительный вклад в приобретение студентами практических навыков в области кибербезопасности, развитие аналитического и критического мышления, умения работать в команде, а также в формирование профессиональных связей.

Отмечу, что Центр на сегодняшний день подготовил 380 выпускников, а в настоящее время обучение начали еще 60 студентов", - заявил он.

Председатель подчеркнул, что выпускники Центра успешно находят работу и начинают профессиональную деятельность, отметив при этом, что для лучшей подготовки студентов к рынку труда в Центре организуются тренинги по развитию карьеры, проводимые специалистами по управлению человеческими ресурсами, а также поощряется их интеграция в рабочую среду.

"В то же время, чтобы студенты могли лучше ознакомиться с реальными рабочими процессами, организуются экскурсии в различные организации. В результате этих мероприятий 74 процента выпускников первых четырёх программ были трудоустроены по профессии. В настоящее время они занимают различные должности как в частном, так и в государственном секторе. Впервые 28 процентов студентов пятой программы получили предложения о работе уже на пятом месяце обучения, что свидетельствует о том, что примерно 30 процентов студентов успешно вышли на рынок труда ещё до окончания обучения",- также сказал он.

Ф.Османов отметил, что Центр кибербезопасности Азербайджана начал сотрудничество в этом направлении с профессиональными и высшими учебными заведениями в рамках проекта "Мозговой центр".

"Основная цель проекта - укрепление человеческого капитала в сфере кибербезопасности в стране, а также повышение теоретических знаний и практических навыков молодежи.

В этом направлении уже сделаны важные шаги: два новых предмета были включены в соответствующие учебные программы, для студентов организованы семинары, тренинги и воркшопы.

В рамках данного направления успешно продолжается сотрудничество с рядом профессиональных и высших учебных заведений. Например, студентам магистратуры групп SABAH Азербайджанского технического университета преподаётся предмет "Цифровая экспертиза". Студенты Бакинского центра профессионального образования по промышленности и инновациям изучают основы предмета "Кибербезопасность". В соответствии с соглашением, достигнутым с Азербайджанским государственным университетом нефти и промышленности, с 2025-2026 учебного года будет внедрено преподавание предмета "Информационная безопасность". В согласованном с Мингячевирским государственным университетом формате планируется гибридное обучение по предмету "Кибербезопасность".

Кроме того, предусмотрено проведение практических воркшопов, организация мастер-классов по направлениям сотрудничества с Национальным университетом обороны, Бакинским инженерным университетом.

На следующем этапе планируется дальнейшее расширение сотрудничества в области информационной безопасности и кибербезопасности с Бакинской высшей нефтяной школой, Бакинским государственным университетом, Университетом АДА, Экономическим университетом, Университетом архитектуры и строительства, а также поддержка деятельности кибер-клубов",- добавил он.