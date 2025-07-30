Пожар на территории крупнейшего торгового центра в Баку

На территории торгового центра "Садарак" произошел пожар.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), на площади около 3 кв.м произошло возгорание облицовки стены.

Пожар потушен.