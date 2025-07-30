https://news.day.az/society/1771125.html Пожар на территории крупнейшего торгового центра в Баку На территории торгового центра "Садарак" произошел пожар. Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), на площади около 3 кв.м произошло возгорание облицовки стены. Пожар потушен.
Пожар на территории крупнейшего торгового центра в Баку
На территории торгового центра "Садарак" произошел пожар.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), на площади около 3 кв.м произошло возгорание облицовки стены.
Пожар потушен.
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