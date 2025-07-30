https://news.day.az/world/1771137.html В Баку пройдет еще один раунд переговоров Израиля и Сирии - СМИ Завтра в Баку состоится встреча официальных лиц Израиля и Сирии. Как передает Day.Az, об этом сообщили AFP дипломатические источники. Отметим, что ряд СМИ и ранее сообщали о том, что в Баку пройдет встреча официальных лиц Сирии и Израиля.
В Баку пройдет еще один раунд переговоров Израиля и Сирии - СМИ
Завтра в Баку состоится встреча официальных лиц Израиля и Сирии.
Как передает Day.Az, об этом сообщили AFP дипломатические источники.
Отметим, что ряд СМИ и ранее сообщали о том, что в Баку пройдет встреча официальных лиц Сирии и Израиля.
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