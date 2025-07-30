В Баку пройдет еще один раунд переговоров Израиля и Сирии

Завтра в Баку состоится встреча официальных лиц Израиля и Сирии.

Как передает Day.Az, об этом сообщили AFP дипломатические источники.

Отметим, что ряд СМИ и ранее сообщали о том, что в Баку пройдет встреча официальных лиц Сирии и Израиля.