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В Шамкире начался пожар на открытой местности

В Шакирском районе произошёл пожар. Как передает Day.Az, инцидент зафиксирован в селе Сейфели. На открытой территории в селе горят кустарники и трава. На место происшествия привлечены пожарные. Принимаются меры по тушению пожара.