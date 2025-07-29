В Шамкире начался пожар на открытой местности

В Шакирском районе произошёл пожар.

Как передает Day.Az, инцидент зафиксирован в селе Сейфели. На открытой территории в селе горят кустарники и трава. На место происшествия привлечены пожарные.

Принимаются меры по тушению пожара.