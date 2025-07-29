https://news.day.az/society/1770847.html В Шамкире начался пожар на открытой местности В Шакирском районе произошёл пожар. Как передает Day.Az, инцидент зафиксирован в селе Сейфели. На открытой территории в селе горят кустарники и трава. На место происшествия привлечены пожарные. Принимаются меры по тушению пожара.
В Шамкире начался пожар на открытой местности
В Шакирском районе произошёл пожар.
Как передает Day.Az, инцидент зафиксирован в селе Сейфели. На открытой территории в селе горят кустарники и трава. На место происшествия привлечены пожарные.
Принимаются меры по тушению пожара.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре