Азербайджан и ОАЭ обсудили сотрудничество в сфере логистики

Обсуждено сотрудничество между Азербайджаном и компанией "Abu Dhabi Ports Group" в области судоходства, судостроения и логистики.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации на странице министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашада Набиева в соцсети Х.

"Состоялась встреча с представителями одной из ведущих компаний - "Abu Dhabi Ports Group". В ходе встречи были обсуждены возможности сотрудничества в области судоходства, судостроения и логистики", - отмечается в публикации.

Отметим, что "Abu Dhabi Ports Group" - государственная логистическая, портовая и торговая компания, базирующаяся в Абу-Даби. Эта Группа управляется "Abu Dhabi Developmental Holding Company" (ADQ) и играет важную роль в развитии торговли и логистики в ОАЭ и в более широком регионе.