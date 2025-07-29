ЦАХАЛ сообщил о новой партии контейнеров, сброшенных в Газу

Израильские военные продолжают обеспечивать доставку гуманитарной помощи в сектор Газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Согласно ее заявлению, за последние несколько часов с воздуха на территорию анклава было сброшено 52 новых контейнера с едой для населения южной и северной частей сектора. Эти действия совершаются "в соответствии с указаниями [израильского] политического руководства" и "в рамках взаимодействия между Израилем, ОАЭ и Иорданией", отметили в ведомстве.

ЦАХАЛ "совместно с международным сообществом продолжит работу, направленную на улучшение ситуации с оказанием гуманитарной помощи в секторе Газа", отвергая при этом "ложные утверждения о преднамеренном создании голода в Газе", заявили также израильские военные.