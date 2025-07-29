Потрясающий таймлапс с радугой в Алабаме

Очень классный таймлапс засняли в горах Алабамы.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

После грозы на небе появилась яркая двойная радуга, а затем незаметно исчезла, сменившись отличной летней погодой.