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Потрясающий таймлапс с радугой в Алабаме - ВИДЕО

Очень классный таймлапс засняли в горах Алабамы. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. После грозы на небе появилась яркая двойная радуга, а затем незаметно исчезла, сменившись отличной летней погодой.