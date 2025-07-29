https://news.day.az/unusual/1770874.html Потрясающий таймлапс с радугой в Алабаме - ВИДЕО Очень классный таймлапс засняли в горах Алабамы. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. После грозы на небе появилась яркая двойная радуга, а затем незаметно исчезла, сменившись отличной летней погодой.
Потрясающий таймлапс с радугой в Алабаме - ВИДЕО
Очень классный таймлапс засняли в горах Алабамы.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
После грозы на небе появилась яркая двойная радуга, а затем незаметно исчезла, сменившись отличной летней погодой.
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