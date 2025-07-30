Во Французской Полинезии спрогнозировали цунами

Власти Французской Полинезии выпустили предупреждение о цунами для архипелага Маркизские острова.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Reuters.

Ожидается, что на острова Уа-Хука, Нуку-Хива и Хива-Оа обрушатся волны высотой от 1,10 до 2,20 метра.

Предупреждения последовали за мощным землетрясением магнитудой 8,8, которое произошло на Дальнем Востоке России. 