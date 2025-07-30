https://news.day.az/world/1771057.html Во Французской Полинезии спрогнозировали цунами Власти Французской Полинезии выпустили предупреждение о цунами для архипелага Маркизские острова. Как передает Day.Az, об этом сообщает Reuters. Ожидается, что на острова Уа-Хука, Нуку-Хива и Хива-Оа обрушатся волны высотой от 1,10 до 2,20 метра.
Во Французской Полинезии спрогнозировали цунами
Власти Французской Полинезии выпустили предупреждение о цунами для архипелага Маркизские острова.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Reuters.
Ожидается, что на острова Уа-Хука, Нуку-Хива и Хива-Оа обрушатся волны высотой от 1,10 до 2,20 метра.
Предупреждения последовали за мощным землетрясением магнитудой 8,8, которое произошло на Дальнем Востоке России.
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