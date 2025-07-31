Трамп повысил пошлины на импорт из этой страны

Президент США Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий увеличение ставки таможенных пошлин на импорт товаров и услуг из Бразилии до 50%.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Белого дома, обнародовавшая справку в связи с подписанием указа.

Как в ней утверждается, решение принято в связи с тем, что действия правительства Бразилии представляют собой "угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов". В документе также отмечается, что повышение пошлин производится в связи с судебным процессом, который идет над предыдущим президентом Бразилии Жаиром Болсонару на родине. По версии Вашингтона, это дело является "политически мотивированным", а шаги правительства Бразилии наносят вред "компаниям, свободе слова граждан, внешней политики и экономике США".

О намерении ввести с 1 августа в отношении Бразилии пошлины в размере 50% Трамп предупредил в начале текущего месяца.