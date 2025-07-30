Предупреждение минздрава Азербайджана в связи с электросамокатами и скейтбордами

Правила безопасности очень важны для детей, катающихся на электросамокатах и скейтбордах, поскольку эти устройства могут стать причиной серьёзных травм при неправильном использовании.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом во время прямого эфира на официальной странице министерства здравоохранения Азербайджана в Instagram заявил травматолог-ортопед НИИ травматологии и ортопедии Минздрава Ильхам Шихбабаев.

По его словам, за последний месяц в связи с ДТП с участием мотоцикла, мопеда и скутера в НИИ травматологии и ортопедии Минздрава поступило 48 обращений.

"12 водителей скутеров находились в критическом состоянии, и они были немедленно прооперированы. У большинства наблюдались многочисленные переломы и травмы. Остальные были отпущены на амбулаторное лечение после оказания первой помощи", - сказал он.

И.Шихбабаев также отметил, что к основным правилам безопасности относится правильное использование защитного снаряжения.

"К такому снаряжению относятся защитный шлем (важнейшее защитное снаряжение, предотвращающее травмы головы), налокотники, наколенники, перчатки, защитные очки и др.

Следует выбрать подходящую и безопасную одежду. Одежда должна быть удобной и не стеснять движений. Необходимо надевать спортивную обувь с закрытым носком и резиновой подошвой. Также следует правильно выбрать используемую площадь - необходимо выбрать безопасное место, поверхность земли должна быть ровной и свободной от препятствий. Следует избегать ограничения скорости и быстрой езды. Прежде чем сесть на электросамокат или скейтборд, они должны пройти обучение вождению. Оборудование следует подбирать в соответствии с возрастом и физическими возможностями детей. Детям до восьми лет следует использовать такие средства вождения только под присмотром взрослых. Не следует ездить в темных переулках, в местах активного движения транспорта или массового скопления людей. Запрещено использовать наушники и телефоны во время катания на электросамокатах и скейтбордах",- подчеркнул он.

Травматолог сообщил, что детям, упавшим при использовании таких приспособлений, необходимо оказать первую помощь по общим правилам на месте, а при получении серьезной травмы следует немедленно вызвать скорую помощь и доставить ребенка в больницу.

"Порой при несоблюдении общих правил безопасности наблюдаются серьёзные травмы. Следует обратить внимание на то, находится ли пострадавший в сознании, есть ли открытая рана, деформация конечностей, и принять соответствующие меры",- добавил он.