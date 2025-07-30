Индия отправит в космос робота-гуманоида

Индия в декабре в рамках подготовки к первой пилотируемой миссии Gaganyaan планирует отправить в космос робота-гуманоида.

Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС.

"Робот-гуманоид по имени Вьоммитра с женским обликом была специально разработана для проведения автономного полета в капсуле", - сказал глава Индийской организации космических исследований Ви Р. Нараянан.

По его словам, основная миссия робота - проверка работы основных систем космического корабля Gaganyaan. Глава Индийской организации космических исследований добавил, что в случае успеха данной миссии ожидается еще два беспилотных полета Gaganyaan, после чего в 2027 году должен состояться его первый пилотируемый полет.