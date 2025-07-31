https://news.day.az/world/1771168.html США будут сотрудничать с Пакистаном Президент США Дональд Трамп заявил, что в соответствии с достигнутым с Пакистаном торговым соглашением американские компании будут сотрудничать в освоении нефтяных запасов этой страны.
США будут сотрудничать с Пакистаном
Президент США Дональд Трамп заявил, что в соответствии с достигнутым с Пакистаном торговым соглашением американские компании будут сотрудничать в освоении нефтяных запасов этой страны.
"Мы только что заключили соглашение с Пакистаном, в соответствии с которым Пакистан и Соединенные Штаты будут работать вместе над разработкой их огромных запасов нефти. В настоящее время мы выбираем нефтяную компанию, которая возглавит это партнерство", - написал он на своей странице в Truth Social, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Кто знает, может быть, когда-нибудь они будут продавать нефть Индии", - добавил Трамп.
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