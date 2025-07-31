США будут сотрудничать с Пакистаном

Президент США Дональд Трамп заявил, что в соответствии с достигнутым с Пакистаном торговым соглашением американские компании будут сотрудничать в освоении нефтяных запасов этой страны.

"Мы только что заключили соглашение с Пакистаном, в соответствии с которым Пакистан и Соединенные Штаты будут работать вместе над разработкой их огромных запасов нефти. В настоящее время мы выбираем нефтяную компанию, которая возглавит это партнерство", - написал он на своей странице в Truth Social, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Кто знает, может быть, когда-нибудь они будут продавать нефть Индии", - добавил Трамп.