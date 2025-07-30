Сахиба Гафарова председательствовала на общих дебатах во II день 6-й Всемирной конференции cпикеров парламентов

30-го июля спикер Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова председательствовала на общих дебатах во второй день 6-й Всемирной конференции спикеров парламентов, проходившей в городе Женева Швейцарской Конфедерации. В ходе обсуждений выступили спикеры парламентов около 30 стран.

Об этом в среду сообщили Day.Az в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса.

Затем обсуждения продолжились под председательством спикера Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Китайской Народной Республики Чжао Лэцзи.

Отметим, что 6-я Всемирная конференция спикеров парламентов проводится в Офисе Организации Объединенных Наций в Женеве совместными усилиями ООН и Межпарламентского союза. В конференции участвуют 120 делегаций, включая спикеров парламентов из 102 стран, вице-спикеров из 38 стран, а также представителей международных организаций, сотрудничающих с Межпарламентским союзом.