В Баку проходит I Азербайджано-американский аналитический форум

В Баку начал работу I Азербайджано-американский аналитический форум, организованный Центром анализа международных отношений (ЦАМО).

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, форум посвящен теме "Общие взгляды: азербайджано-американский диалог о стратегическом партнерстве".

В мероприятии принимают участие представители правительства Азербайджана, местных аналитических центров, а также эксперты американских аналитических учреждений, включая Atlantic Council, New Lines Institute, Hudson Institute, Central Asia-Caucasus Institute и журнал The National Interest.

В ходе форума проходят дискуссии, посвященные итогам Вашингтонского саммита 2025 года, мирному процессу между Арменией и Азербайджаном, а также роли Азербайджана как связующего звена между Центральной Азией и Европой в вопросах энергетики, транспорта и цифровых технологий.

Участники обсуждают возможности укрепления стратегического партнерства между странами, региональное сотрудничество и инициативы, направленные на устойчивое развитие, безопасность и экономическую интеграцию Евразии.

