https://news.day.az/world/1795924.html Сотни овец прошли через центр Нюрнберга - ВИДЕО Около 600 овец прошли через центр Нюрнберга. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Животные местного фермера Томаса Гагштаттера традиционно в ноябре идут с востока через Нюрнберг в их зимнее убежище на западе.
Сотни овец прошли через центр Нюрнберга - ВИДЕО
Около 600 овец прошли через центр Нюрнберга.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Животные местного фермера Томаса Гагштаттера традиционно в ноябре идут с востока через Нюрнберг в их зимнее убежище на западе.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре