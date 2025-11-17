Сотни овец прошли через центр Нюрнберга

Около 600 овец прошли через центр Нюрнберга.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Животные местного фермера Томаса Гагштаттера традиционно в ноябре идут с востока через Нюрнберг в их зимнее убежище на западе.