Звезду YouTube арестовали в США

Американского стримера Джека Доэрти арестовали в Майами по обвинению в хранении наркотиков.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом передает The New York Post.

Доэрти предъявили обвинение в хранении запрещенных веществ, а также оказании сопротивления полицейским при аресте.

По информации СМИ, за Доэрти выплатили залог в размере $3500.

До задержания Доэрти опубликовал пост в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), в котором хвастался, что отдыхает на яхте.

Канал Джека Доэрти на YouTube насчитывает более 15 миллионов подписчиков, наиболее известен он стал розыгрышами и провокационным поведением. Так, в октябре прошлого года он разбил свой суперкар McLaren стоимостью $200 000, когда вел прямую трансляцию за рулем.