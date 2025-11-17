https://news.day.az/officialchronicle/1795925.html Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю Дня национального возрождения - ФОТО Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на своих официальных страницах в соцсетях поделился публикацией по случаю 17 Ноября - Дня национального возрождения. Day.Az представляет публикацию:
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю Дня национального возрождения - ФОТО
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на своих официальных страницах в соцсетях поделился публикацией по случаю 17 Ноября - Дня национального возрождения.
Как передает Day.Az, в публикации говорится:
"17 Ноября - День национального возрождения".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре