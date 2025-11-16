Завершился визит Президента Ильхама Алиева в Узбекистан

16 ноября завершился визит Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Республику Узбекистан.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Ташкентском международном аэропорту в честь Президента Азербайджана был выстроен почетный караул.

Главу нашего государства провожал Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.