Завершился визит Президента Ильхама Алиева в Узбекистан - ФОТО
16 ноября завершился визит Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Республику Узбекистан.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Ташкентском международном аэропорту в честь Президента Азербайджана был выстроен почетный караул.
Главу нашего государства провожал Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
